Не спокусившись ЛЧ: лідер провідного клубу УПЛ у будь-якому випадку покине свою команду влітку
Джерело:Циганик Live
Артем Довбик не збирається більше засиджуватися у стані СК Дніпро-1. Нападника не втримають у команді навіть майбутні гучні звитяги клуба.
Артем Довбик бажає покинути Дніпро-1 уже влітку. Український форвард не залишиться в стані "спортклубівців" ні за яких умов.
Варте уваги Час Луніна в Мадриді підбігає до кінця: Реал знайшов нового кандидата на місце дублера Куртуа
Бажання розвиватись
Довбик налаштований піти з команди після закінчення сезону. Проте футболіст також дуже налаштований стати чемпіоном УПЛ, що на наразі є його мрією та головною метою. Також український нападник до того ж чекає на конкретні дії зі сторони іноземного колективу, та надіючись, що Дніпро-1 прийме пропозицію закордонної команди.
Позиція Довбика піти з команди не підлягає жодним обговоренням. Форварда не спокусила навіть потенційна участь Дніпра-1 у найпрестижнішому турнірі Європи ("спортклубівці" отримають нагоду пробитися у груповий етап Ліги чемпіонів, зайнявши навіть другу сходинку за підсумками нинішнього сезону УПЛ). Гравець не пішов з команди минулого літа тому, що мав допомогти Дніпру-1 вперше в історії стати чемпіоном України.
Трансферні чутки щодо Довбика
- Раніше неназваний клуб пропонував за форварда збірної України суму у розмірі 15 мільйонів євро. Але Дніпро-1 не погодився на таку пропозицію. Схоже, що один із лідерів УПЛ хоче виручити за свого нападника значно більше.
- До того ж нападником "спортклубівців" цікавились італійська Салернітана та англійський Ноттінгем Форест.
- Цікаво, що Дніпро-1 повинен виплатити половину суми з прибутку від продажу Артема данському Мідтьюланну, що було прописано у домовленості між сторонами. Український колектив викупив Артема у "вовків" тільки за 450 тисяч євро.
- Наразі Transfermarkt оцінює лідера гонки бомбардирів Української Прем'єр-ліги у 11 мільйонів євро. Довбик у поточному сезоні наколотив 22 голи у всіх турнірах.