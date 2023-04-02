Забивний 25-річний форвард Дніпра-1 оформив хет-трик у ворота харківського Металіста 1925. Зробив Артем Довбик це лише за 10 хвилин другого тайму. Свої голи футболіст дніпрян забив у період із 71-ї до 81-ї, пише 24 Канал.

​До теми Хет-трик Довбика забезпечив результат: Дніпро-1 розгромив команду Едмара – відеоогляд

Не залишає шансів суперникам

Слід відзначити, що Арте розпочав поєдинок із лави запасних та з'явився на футбольному полі на 26-й хвилині, замінивши Жуана Пеглоу. А два з трьох голів Довбика були із пенальті.

Після 19 турів в активі Довбика 15 голів (5 – з пенальті) в 19 матчах УПЛ-2022/2023. Артем зумів відірватись від найближчого конкурента, яким є динамівець Віталія Буяльський. Тепер перевага нападника Дніпра-1 складає вже у 4 результативні удари. В активі півзахисника Динамо є 11 м'ячів у 17 зіграних поєдинках.

Трійку лідерів бомбардирських перегон замикає форвард Шахтаря Данило Сікан, у якого 8 м'ячів (1 – з пенальті) у 16 зустрічах. Обидва конкуренти Довбика не забивали у 19-му турі української першості.

Найближчим до трійки лідерів є єдиний у топ-10 іноземець із Всоркли Тайлян Сулейманов (Сефері).

Топ-10 найкращих бомбардирів УПЛ-2022/2023

1. Артем Довбик (СК Дніпро-1) – 15 голів у 19 матчах

2. Віталій Буяльський (Динамо) – 11 голів у 17 матчах

3. Данило Сікан (Шахтар) – 8 голів у 16 матчах

4. Таулян Сулейманов (Ворскла) – 8 голів у 18 матчах

5. Михайло Мудрик (Шахтар) – 7 голів у 12 матчах

6. Максим Третьяков (Олександрія) – 7 голів у 17 матчах

7. Віктор Циганков (Динамо) – 6 голів у 13 матчах

8. Владислав Ванат (Динамо) – 6 голів у 17 матчах

9. Максим Прядун (Металіст) – 6 голів у 18 матчах

10. Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1) – 6 голів у 19 матчах

Цікаво, що двох футболістів із топ-10 вже не грають в УПЛ. Це Віктор Циганков та Михайло Мудрик, які взимку перебрались в іспанську Жирону та лондонське Челсі.

Десятку найкращих бомбардирів поточного чемпіонату замикає одноклубник Довбика по Дніпру-1 Олександр Піхальонок.

Розклад 20-го туру УПЛ

7 квітня. Ворскла – Інгулець

8 квітня. Динамо – Минай

8 квітня. Шахтар – Металіст

8 квітня. Кривбас – Зоря

8 квітня. Рух – Верес

9 квітня. Дніпро-1 – Львів

9 квітня. Олександрія – Чорноморець

9 квітня. Колос – Металіст 1925

До слова. Після 19 турів УПЛ лідером залишається Шахтар, який втратив очки у грі проти Чорноморця (2:2). Перевага над другим Дніпро-1 складає лише один бал. На третьому місці Зоря, яка має 40 очок. Четвертим йде Динамо – 36 пунктів.