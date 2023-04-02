Забивний 25-річний форвард Дніпра-1 оформив хет-трик у ворота харківського Металіста 1925. Зробив Артем Довбик це лише за 10 хвилин другого тайму. Свої голи футболіст дніпрян забив у період із 71-ї до 81-ї, пише 24 Канал.
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Не залишає шансів суперникам
Слід відзначити, що Арте розпочав поєдинок із лави запасних та з'явився на футбольному полі на 26-й хвилині, замінивши Жуана Пеглоу. А два з трьох голів Довбика були із пенальті.
Після 19 турів в активі Довбика 15 голів (5 – з пенальті) в 19 матчах УПЛ-2022/2023. Артем зумів відірватись від найближчого конкурента, яким є динамівець Віталія Буяльський. Тепер перевага нападника Дніпра-1 складає вже у 4 результативні удари. В активі півзахисника Динамо є 11 м'ячів у 17 зіграних поєдинках.
Трійку лідерів бомбардирських перегон замикає форвард Шахтаря Данило Сікан, у якого 8 м'ячів (1 – з пенальті) у 16 зустрічах. Обидва конкуренти Довбика не забивали у 19-му турі української першості.
Найближчим до трійки лідерів є єдиний у топ-10 іноземець із Всоркли Тайлян Сулейманов (Сефері).
Топ-10 найкращих бомбардирів УПЛ-2022/2023
1. Артем Довбик (СК Дніпро-1) – 15 голів у 19 матчах
2. Віталій Буяльський (Динамо) – 11 голів у 17 матчах
3. Данило Сікан (Шахтар) – 8 голів у 16 матчах
4. Таулян Сулейманов (Ворскла) – 8 голів у 18 матчах
5. Михайло Мудрик (Шахтар) – 7 голів у 12 матчах
6. Максим Третьяков (Олександрія) – 7 голів у 17 матчах
7. Віктор Циганков (Динамо) – 6 голів у 13 матчах
8. Владислав Ванат (Динамо) – 6 голів у 17 матчах
9. Максим Прядун (Металіст) – 6 голів у 18 матчах
10. Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1) – 6 голів у 19 матчах
Цікаво, що двох футболістів із топ-10 вже не грають в УПЛ. Це Віктор Циганков та Михайло Мудрик, які взимку перебрались в іспанську Жирону та лондонське Челсі.
Десятку найкращих бомбардирів поточного чемпіонату замикає одноклубник Довбика по Дніпру-1 Олександр Піхальонок.
Розклад 20-го туру УПЛ
- 7 квітня. Ворскла – Інгулець
- 8 квітня. Динамо – Минай
- 8 квітня. Шахтар – Металіст
- 8 квітня. Кривбас – Зоря
- 8 квітня. Рух – Верес
- 9 квітня. Дніпро-1 – Львів
- 9 квітня. Олександрія – Чорноморець
- 9 квітня. Колос – Металіст 1925