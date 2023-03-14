Асистент головного тренера Шахтаря Карло Ніколіні розповів про інтерес до Довбика. Функціонер "гірників" не став називати потенційного покупця Артема, за те назвав суму, яку клуб пропонував дніпрянам за забивного нападника.

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Дніпряни не захотіли втрачати лідера

Неназваний клуб пропонував за форварда збірної України суму у розмірі 15 мільйонів. Але Дніпро-1 не погодився на таку пропозицію. Схоже, що один із лідерів УПЛ хоче виручити за свого нападника значно більше.

Ніколіні лиш відзначив, що Довбик міг би гарно себе зарекомендувати у Серії А. Можливо, цими словами функціонер Шахтаря натякнув, що потенційний покупець був із Італії.

Довбик – класний нападник, він міг би добре виступати в Італії. Він добре грає головою і в нього чудова ліва нога. Він може добре проявити себе як нападник і як вінгер, але Дніпро-1 вже відхилив пропозицію щодо нього на 15 мільйонів. Багато клубів цікавляться ним,

– розповів Ніколіні.

Нагадаємо, що контракт Довбика з Дніпром-1 розрахований до кінця 2023 року. Тому нападник може вести перемовини з іншими клубами та підписувати попередню угоду.

Дещо раніше виконавчий директор дніпрян Андрій Русол розповів, що клуб веде перемовини з Довбиком щодо продовження контракту. Він сподівається, що найближчим часом у цьому питанні з'явиться якась конкретика.

До слова. У сезоні-2022/2023 Довбик вже відіграв за дніпровський колектив 25 матчів, у яких забив 17 голів та зробив 3 результативні передачі. Дніпро-1 після 16 зіграних поєдинків йде другим, маючи у своєму активі 36 балів. Що на три пункти менше, аніж набрав новий лідер УПЛ Шахтар.