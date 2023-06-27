Ігор Суркіс прокоментував ситуації з нападниками Артемом Бєсєдіним та Владиславом Супрягою. Але більше уболівальників Динамо цікавить, чи збереже клуб свого лідера Віталія Буяльського.
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Ігор Суркіс: Пообіцяв йому, що не буду утримувати, якщо клуб отримає хорошу пропозицію
Президент київського клубу відзначив Буяльського як професіонала, якого "біло-сині" не будуть силою утримувати у команді. Якщо на Віталія надійде солідна пропозиція, то кияни продадуть півзахисника.
Не ставив Віталію жодних ультиматумів. Він порядний хлопець. Відверто поділився зі мною та з головним тренером бажанням пограти за кордоном. Пообіцяв йому, що не буду утримувати, якщо клуб отримає хорошу пропозицію,
– сказав Суркіс.
За словами Суркіса, клуб поки що не отримував пропозицій по футболісту збірної України, тому Віталій поїде на збори із Динамо. Президент столичного клубу не приховує, що Буяльський є дуже впливовим футболістом для команди.
Нагадаємо, що у минулому сезоні-2022/2023 Динамо опинилось поза топ-3 призерів УПЛ, посівши 4-те місце. Підопічні Мірчі Луческу у 30-ти турах набрали 60 балів та поступились третій Зорі 4 очками. Буяльський провів у біло-синій футболці 39 матчів, у яких відзначився 13 голами та 10 асистами.
Головне про кар'єру Віталія Буяльського
- У 2010-му році вперше перебрався у структуру київського клубу, виступаючи за Динамо-2.
- У сезоні-2013/2014 Буяльський грав в оренді у Говерлі.
- У 2014-му доєднався до головної команди киян, яку більше не покидав. Тепер 30-річний футболіст переріс у лідера "біло-синіх".
- У футболці київського клубу Буяльський провів вже 292 матчі, у яких відзначився 63 голами та 45 результативними передачами.
- Вже зіграв 11 матчів за головну збірну України, але поки що ще не забивав.