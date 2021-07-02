"Це не шахи": травмований Бєсєдін пробачив футболіста Швеції після моторошного фолу
Джерело:Meta-ratings.com.ua
Форвард збірної України Артем Бєсєдін пробачив захисника Швеції Маркуса Даніельссона, який серйозно травмував його в матчі 1/8 фіналу Євро-2020.
За словами Бесєдіна, Даніельссон підійшов і вибачився після матчу. Українець його вибачення прийняв.
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"Він, звичайно, зіграв грубо. Але це ж не більярд і не шахи. У футболі трапляються травми. Цього разу не пощастило мені", – додав Бесєдін.
Форварду шкода, що він більше не зіграє на Євро-2020. Однак він "всім серцем" буде підтримувати збірну України в матчі проти Англії в 1/4 фіналу турніру.
Бесєдін також подякував усім за підтримку, запевнив, що залікує травму, повернеться сильніше і постарається допомогти збірній України і київському Динамо в майбутньому.
Важка травма Артема Бєсєдіна
- Артем Бєсєдін вийшов в матчі Україна – Швеція на заміну в екстратаймі на 91-й хвилині. Він замінив Романа Яремчука. Але зіграв менше десяти хвилин.
- На 98-й хвилині матчу Бєсєдін намагався дотягнутися до м'яча. Шведський захисник Даніельссон теж намагався дотягнутися до м'яча, але замість цього прямою ногою шипами влучив в ногу Бєсєдіну.
- Після перегляду відеоповтору швед отримав червону картку. А Бєсєдіна довелося замінити – він покинув поле за допомогою медиків.