За словами Бесєдіна, Даніельссон підійшов і вибачився після матчу. Українець його вибачення прийняв.

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"Він, звичайно, зіграв грубо. Але це ж не більярд і не шахи. У футболі трапляються травми. Цього разу не пощастило мені", – додав Бесєдін.

Форварду шкода, що він більше не зіграє на Євро-2020. Однак він "всім серцем" буде підтримувати збірну України в матчі проти Англії в 1/4 фіналу турніру.

Бесєдін також подякував усім за підтримку, запевнив, що залікує травму, повернеться сильніше і постарається допомогти збірній України і київському Динамо в майбутньому.

Важка травма Артема Бєсєдіна