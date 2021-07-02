По словам Беседина, Даниэльссон подошел и извинился после матча. Украинец его извинения принял.

Смотрите также Беседин больше не сыграет на Евро-2020 и покинул расположение сборной Украины

"Он, конечно, сыграл грубо. Но это же не бильярд и шахматы. В футболе случаются травмы. На этот раз не повезло мне", – добавил Беседин.

Форварду жаль, что он больше не сыграет на Евро-2020. Однако он "всем сердцем" будет поддерживать сборную Украины в матче против Англии в 1/4 финала турнира.

Беседин также поблагодарил всех за поддержку, заверил, что залечит травму, вернется сильнее и постарается помочь сборной Украины и киевскому Динамо в будущем.

Тяжелая травма Артема Беседина