Футболіст Динамо вже покинув розташування збірної і повернувся до Києва. Там він пройде обстеження, яке дозволить оцінити серйозність травми.
Дивіться також Збірна України перемогу на Євро-2020 присвятила Бєсєдіну, який отримав важку травму
На жаль, великі перемоги даються нам дорогою ціною! Ми не зможемо більше розраховувати на допомогу в наступних матчах на Артема Бєсєдіна, хіба що на його підтримку, але і вона буде для нас додатковим стимулом! Ми всі сподіваємося, що все обійдеться і не буде сильних пошкоджень! Він вимушено залишає розташування команди і повертається до Києва, щоб пройти повне обстеження і повернутися ще більш сильним", – написав Шовковський.
Важка травма Артема Бєсєдіна
- Артем Бєсєдін вийшов в матчі Україна – Швеція на заміну в екстратаймі на 91-й хвилині. Він замінив Романа Яремчука. Але зіграв менше десяти хвилин.
- На 98-й хвилині матчу Бєсєдін намагався дотягнутися до м'яча. Шведський захисник Даніельссон теж намагався дотягнутися до м'яча, але замість цього прямою ногою шипами влучив в ногу Бєсєдіну.
- Після перегляду відеоповтору швед отримав червону картку. А Бєсєдіна довелося замінити – він покинув поле за допомогою медиків.