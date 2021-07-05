Чи була травма: Бєсєдін з дружиною відпочиває в Туреччині – фото

25-річний нападник київського Динамо і збірної України Артем Бєсєдін разом зі своєю дружиною Радмілою відпочиває в Туреччині після Євро-2020.

Бєсєдін отримав важку травму в матчі проти Швеції на Євро-2020 і вибув мінімум на півроку. Проте, на свіжому фото з соцмереж футболіст як ні в чому не бувало прогулюється біля басейну.

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"Моє життя", – прокоментував Артем спільне фото з Анталії.

Важка травма Артема Бєсєдіна

Артем Бєсєдін вийшов в матчі Україна – Швеція на заміну в екстратаймі на 91-й хвилині. Він замінив Романа Яремчука. Але зіграв менше десяти хвилин.

На 98-й хвилині матчу Бєсєдін намагався дотягнутися до м'яча. Шведський захисник Даніельссон теж намагався дотягнутися до м'яча, але замість цього прямою ногою шипами влучив в ногу Бєсєдіну.

Після перегляду відеоповтору швед отримав червону картку. А Бєсєдіна довелося замінити – він покинув поле за допомогою медиків.

Зазначимо, що знімок міг бути зроблений ще до Євро-2020.