Бєсєдін отримав важку травму в матчі проти Швеції на Євро-2020 і вибув мінімум на півроку. Проте, на свіжому фото з соцмереж футболіст як ні в чому не бувало прогулюється біля басейну.
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"Моє життя", – прокоментував Артем спільне фото з Анталії.
Важка травма Артема Бєсєдіна
- Артем Бєсєдін вийшов в матчі Україна – Швеція на заміну в екстратаймі на 91-й хвилині. Він замінив Романа Яремчука. Але зіграв менше десяти хвилин.
- На 98-й хвилині матчу Бєсєдін намагався дотягнутися до м'яча. Шведський захисник Даніельссон теж намагався дотягнутися до м'яча, але замість цього прямою ногою шипами влучив в ногу Бєсєдіну.
- Після перегляду відеоповтору швед отримав червону картку. А Бєсєдіна довелося замінити – він покинув поле за допомогою медиків.