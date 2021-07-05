Бєсєдін отримав важку травму в матчі проти Швеції на Євро-2020 і вибув мінімум на півроку. Проте, на свіжому фото з соцмереж футболіст як ні в чому не бувало прогулюється біля басейну.

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"Моє життя", – прокоментував Артем спільне фото з Анталії.

Зазначимо, що знімок міг бути зроблений ще до Євро-2020.

Важка травма Артема Бєсєдіна