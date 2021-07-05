Беседин получил тяжелую травму в матче против Швеции на Евро-2020 и выбыл минимум на полгода. Тем не менее на свежем фото из соцсетей футболист как ни в чем ни бывало прогуливается у бассейна.

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"Моя жизнь", – прокомментировал Артем совместное фото с Анталии.

Тяжелая травма Артема Беседина