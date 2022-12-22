Пошкодження дещо змазали дебютний сезон Олександра Зінченка в Арсеналі. За "канонірів" українець провів 9 матчів, у яких відзначився першою гольовою передачею у новій команді.

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Повернення українця

Після чого лівий захисник випав із гри через проблеми з коліном, гомілковою кісткою, а тепер українського футболіста хвилювало пошкодження литкового м'яза. Через що Зінченко пропустив останні товариські матчі лондонського клубу.

Англійські ЗМІ анонсують повернення Зінченка до загальної групи перед матчем проти Вест Хема, який стане першим після закінчення ЧС-2022.

Зверніть увагу! Лондонське дербі Арсенал – Вест Хем відбудеться 26 грудня о 22:00 (за київським часом).

Останній офіційний поєдинок "каноніри" провели ще 17 листопада, коли переграли на виїзді Вулверхемптон (0:2).

Колишній клуб Андрія Ярмоленка зустрінеться з нинішнім лідером АПЛ. Арсенал пішов на перерву у статусі першої команди Англійської Прем'єр-ліги, випереджаючи найближчого конкурента МанСіті на 5 балів.

Майбутній суперник команда Зінченка йде поблизу підвалин турнірної таблиці – 16-те місце серед 20 клубів, маючи у своєму активі 14 очок.

За цей час, поки Зінченко був травмований, Олександр встиг отримати диплом тренера та в одному з інтерв'ю розповів історію, як його ледь не виперли з Академії Шахтаря через любов до Арсенала.

Нагадаємо, що його контракт із Арсеналом розрахований до кінця червня 2026 року.