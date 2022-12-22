Манчестер Юнайтед – Бернлі 2:0

Голи: Еріксен, 27, Рашфорд, 57.

Чемпіонат світу в Катарі поставив на паузу клубний футбол майже на місяць. Одними з перших вийшли з "відпустки" клуби Англії, де на розігріві матчів Прем'єр-ліги провели 1/8 фіналу Кубка ліги.

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У середу, 21 грудня, відбулися матчі третього за значенням турніру Англії. У одному з поєдинків Манчестер Юнайтед приймав представника Чемпіоншипу Бернлі.

"Червоні дияволи", які напередодні чемпіонату світу позбавилися норовливого Роналду, першими відкрили рахунок у зустрічі. На 27-й хвилині поєдинку Крістіан Еріксен скористався прострілом Ван-Біссака і в один дотик розстріляв ворота суперника.

Після перерви Маркус Рашфорд подвоїв перевагу "дияволів". Форвард збірної Англії продерся крізь захисні редути та пробив у лівий кут воріт.

Варте уваги. У складі МЮ забивали лише учасники чемпіонату світу 2022. Крістіан Еріксен зіграв три поєдинки на Кубку світу, але результативними діями не відзначився. А Маркус Рашфорд відіграв у Катарі 5 матчів і забив 3 голи.

Манчестер Юнайтед напіврезервним складом переміг лідера Чемпіоншипу та вийшов до чвертьфіналу Кубка англійської ліги.

Відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Бернлі

В інших матчах Кубка англійської ліги варто відзначити виліт команди Роберто Де Дзербі. Брайтон у серії післяматчевих пенальті програв (3:4) представнику третього дивізіону Чарльтону. Останній матч 1/8 фіналу КЛ, в якому зустрінуться Манчестер Сіті та Ліверпуль, відбудеться 22 грудня.

Кубок англійської ліги, 1/8 фіналу