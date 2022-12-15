У Ліцензійному центрі Української асоціації футболу разом із Зінченком та Степаненком навчалися всього 28 осіб. Серед яких багато відомих у минулому футболістів: Віталій Мандзюк, Руслан Фомін, Олег Голодюк, Максим Малишев та інші.

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Можливості, які дарує ліцензія

Диплом тренера категорії В ще не дозволяє тренувати на найвищому рівні. Проте Зінченко уже може спробувати свої сили в якості головного тренера команди Другої ліги України. Також у нього є можливість стати асистентом головного тренера у Першій Лізі.

Аби отримати диплом даного рівня, спочатку потрібно здобути ліцензію категорії С. Навчання розділено на 3 сесії по 4 дні. Окрема увага приділялась методиці навчання футболістів до 16-17 років.