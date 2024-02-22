Арсенал націлився на Довбика: клуб Зінченка готовий нав'язати боротьбу грандам футболу

Каталонська Жирона переживає свій не найкращий період у сезоні-2023/2024. Команда Мічела вже протягом трьох поєдинків поспіль в Ла Лізі ніяк не може перемогти.

Востаннє Жирона здобувала позитивний результат ще 28 січня, коли у виїзному поєдинку мінімально обіграла Сельту 0:1. Далі була "суха" мирова проти Реал Сосьєдад та дві поразки від Реал (4:0) та Атлетік Більбо 3:2.

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Ще один гранд Європи стає у чергу за Довбиком

Попри це інтерес до футболістів Жирони від інших європейських клубів не згасає. Найбільше у Європі цікавляться головним бомбардиром команди Артемом Довбиком, який прийшов у Жирону лише влітку 2023-го, але одразу захопив лідерство на футбольному полі.

Була навіть інформація, що у дербі лідерів Ла Ліги Реал – Жирони за Довбиком особисто стежив президент мадридського клубу Флорентіно Перес. Власник "вершкових" зацікавлений в трансфері українського форварда. якого б хотів підписати вже влітку 2024-го.

Також у чергу за українцем став лондонський Арсенал, де вже виступає Олександр Зінченко, який наразі перебуває у лазареті команди. "Каноніри" спробують підписати українця вже влітку 2024-го. Хоча колишній нападник збірної України Володимир Гоменюк не впевнений, що Артему підійшов би англійський футбол, у якому вже "розчинився" Михайло Мудрик. Натомість колишній нападник гадає, що у Реалі Довбик би точно не загубився.

Цікаво, що про інтерес Арсенала до Довбика повідомляли ще у 2023-му році. Але тоді вже закінчилось на рівні чуток.

Арсенал 21 лютого мінімально програв Порту у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зінченко пропустив поєдинок через давню травму. У чемпіонаті Англії лондонці із 55 очками замикають трійку лідерів турнірної таблиці. Вище лише Ліверпуль (60 пунктів) та МанСіті (56 балів).

Наразі Жирона не змогла скоротити відставання від лідера сезону Реала, тому після 25 турів набрала 56 очок. Натомість у команди Карло Анчелотті 62 пункти.

Вже 26 лютого підопічні Мічела прийматимуть вдома Райо Вальєкано. Реал же 25 лютого зустрінеться із Севільєю.

Довбик має чинний контракт із Жироною, який розрахований до кінця червня 2028-го року. Артем вже провів у футболці клубу, який став відкриттям Ла Ліги 28 матчів, у яких відзначився 15 голами та 7 асистами.