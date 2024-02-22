Востаннє Жирона здобувала позитивний результат ще 28 січня, коли у виїзному поєдинку мінімально обіграла Сельту 0:1. Далі була "суха" мирова проти Реал Сосьєдад та дві поразки від Реал (4:0) та Атлетік Більбо 3:2.
Варте уваги Довбик не стримав емоцій під час розмови про війну в Україні: зворушливе відео
Ще один гранд Європи стає у чергу за Довбиком
Попри це інтерес до футболістів Жирони від інших європейських клубів не згасає. Найбільше у Європі цікавляться головним бомбардиром команди Артемом Довбиком, який прийшов у Жирону лише влітку 2023-го, але одразу захопив лідерство на футбольному полі.
Була навіть інформація, що у дербі лідерів Ла Ліги Реал – Жирони за Довбиком особисто стежив президент мадридського клубу Флорентіно Перес. Власник "вершкових" зацікавлений в трансфері українського форварда. якого б хотів підписати вже влітку 2024-го.
Також у чергу за українцем став лондонський Арсенал, де вже виступає Олександр Зінченко, який наразі перебуває у лазареті команди. "Каноніри" спробують підписати українця вже влітку 2024-го. Хоча колишній нападник збірної України Володимир Гоменюк не впевнений, що Артему підійшов би англійський футбол, у якому вже "розчинився" Михайло Мудрик. Натомість колишній нападник гадає, що у Реалі Довбик би точно не загубився.
Цікаво, що про інтерес Арсенала до Довбика повідомляли ще у 2023-му році. Але тоді вже закінчилось на рівні чуток.
Арсенал 21 лютого мінімально програв Порту у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Зінченко пропустив поєдинок через давню травму. У чемпіонаті Англії лондонці із 55 очками замикають трійку лідерів турнірної таблиці. Вище лише Ліверпуль (60 пунктів) та МанСіті (56 балів).
- Наразі Жирона не змогла скоротити відставання від лідера сезону Реала, тому після 25 турів набрала 56 очок. Натомість у команди Карло Анчелотті 62 пункти.
- Вже 26 лютого підопічні Мічела прийматимуть вдома Райо Вальєкано. Реал же 25 лютого зустрінеться із Севільєю.