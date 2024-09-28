У неділю, 22 вересня, у запеклому протистоянні зустрілись Манчестер Сіті та Арсенал. Головний рефері матчу вилучив бельгійського півзахисника наприкінці першого тайму, повідомляє Men in Blazers.

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Матч між "містянами" та "канонірами" відбувся у найкращих традиціях англійського дербі. На самому початку гри підопічні Гвардіоли вийшли вперед, завдяки голу Ерлінга Голанда.

У середині першої половини гри неперевершеним ударом новачок Арсенала Калафьорі зрівняв рахунок, а вже на 45+2 Габріель забив гол після подачі з кутового та вивів "канонірів" вперед.

За декілька хвилин до перерви Леандро Троссар отримав червону карточку. Арсенал залишився на другий тайм у меншості. У підсумку матч завершився з рахунком 2:2, на останніх хвилинах гри Стоунз врятував "містян" від поразки.

Мікель Артета у дивний спосіб покарав бельгійця через отриману червону карту принциповому протистоянні проти Манчестер Сіті. Тепер 29-річний півзахисник "канонірів" змушений носити воду своїх одноклубників.

Леандро Троссар несе воду своїх партнерів по команді / Фото Men in Blazers

Зазначимо, що у новому сезоні Леандро Троссар зіграв у п'яти матчах за Арсенал та відзначився одним забитим м'ячем. "Каноніри" посідають четверте місце в турнірній таблиці АПЛ після перших 4-х турів.