Арсенал планує підписати захисника "червоно-білих" Мігеля Гутьєрреса. Іспанський футболіст розглядається як заміна Олександру Зінченку, про це повідомляєю TEAMtalk.

Читайте також Артем Довбик залишився без тренера: Рома звільнила легенду клуба Даніеле Де Россі

Хитке майбутнє Зінченка у Арсеналі

У зимку "каноніри" планують продати двох захисників, а саме Олександра Зінченка та Кірана Тірні. Головним кандидатом на заміну Зінченка боси лондонського клубу розглядають Мігеля Гутьєрреса із Жирони.

У минулій кампанії іспанський захисник зробив чималий внесок у гру колективу Мітчела. 23-річний гравець зіграв 35 матчів у чемпіонаті Іспанії, відзначившись двома голами та сьома результативними передачами.

Зазначимо, що контракт українського захисника Арсенала діє до 30 червня 2026 року. До цього повідомляли, що Зінченко може стати частиною трансферу Ді Марко із Інтера.

У новому сезоні Зінченко з'являвся у стартовій одинадцятці "канонірів", лише у першому турі АПЛ. Після повернення зі збірної України Олександр пропустив матч із Тоттенгемом через травму гомілки.

Зверніть увагу! Редакція Спорту відкрила збір для захисників України на позашляховик і EcoFlow. Зробити свій донат і підтримати хлопців можна за посиланням. Автор найбільшого донату отримає у подарунок м'яч з автографом легенди українського футболу – Мирона Маркевича.



Детальніше читайте у телеграмі Спорт24.

Підкреслимо, що наступний матч підопічні Артети зіграють у оновленій Лізі чемпіонів із Аталантою на виїзді. Дата та час проведення гри – 19 вересня, о 22:00 за київським часом.