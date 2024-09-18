Арсенал планирует подписать защитника "красно-белых" Мигеля Гутьерреса. Испанский футболист рассматривается как замена Александру Зинченко, об этом сообщает TEAMtalk.

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Шаткое будущее Зинченко в Арсенале

В зиму "канониры" планируют продать двух защитников, а именно Александра Зинченко и Кирана Тирни. Главным кандидатом на замену Зинченко боссы лондонского клуба рассматривают Мигеля Гутьерреса из Жироны.

В прошлой кампании испанский защитник внес немалый вклад в игру коллектива Митчела. 23-летний игрок сыграл 35 матчей в чемпионате Испании, отметившись двумя голами и семью результативными передачами.

Отметим, что контракт украинского защитника Арсенала действует до 30 июня 2026 года. До этого сообщали, что Зинченко может стать частью трансфера Ди Марко из Интера.

В новом сезоне Зинченко появлялся в стартовой одиннадцатке "канониров", лишь в первом туре АПЛ. После возвращения из сборной Украины Александр пропустил матч с Тоттенхэмом из-за травмы голени.

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Подчеркнем, что следующий матч подопечные Артеты сыграют в обновленной Лиге чемпионов с Аталантой на выезде. Дата и время проведения игры – 19 сентября, в 22:00 по киевскому времени.