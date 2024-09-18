Влітку Артем Довбик змінив футбольну прописку. Після надуспішного сезону в Жироні нападника збірної України придбала Рома за суму близько 30 мільйонів євро.

До теми Довбик забив дебютний гол за Рому, засмутивши Маліновського

Друге звільнення за рік

При цьому ініціатором придбання Довбика виступав головний тренер "вовків" Даніеле Де Россі. Втім наставнику та гравцю недовго судилось попрацювати разом.

Рома оголосила про звільнення Даніеле з поста. Клуб мотивував своє рішення інтересами команди та бажанням "відновити бажаний шлях". Де Россі був призначений тренером лише у січні цього року після відходу Жозе Моуріньо.

За цей час наставник виграв 14 з 30-ти матчів на чолі команди, посів з нею шосте місце в Серії А та дійшов до півфіналу Ліги Європи. Цього року Рома стане одним із суперників Динамо у цьому ж турнірі.

Читайте також Артем Довбик "страждає": екснападник Лаціо висловився щодо гри українського футболіста у Ромі

Старт сезону видався провальним для "вовків". Римляни не змогли здобути жодної перемоги у чотирьох стартових турах – 3 нічиї та поразка від Емполі. Через це команда Довбика йде лише на 16 місці в Серії А.