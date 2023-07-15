За Мудрика стільки не пропонували: Арсенал провернув один з найдорожчих трансферів АПЛ

Лондонський Арсенал оголосив про підписання хавбека збірної Англії Деклана Райса. 24-річний футболіст обійшовся "канонірам" у кругленьку суму.

"Каноніри" дуже активно проводять літню трансферну компанію. Черговим новачком віцечемпіона Англії став півзахисник Деклан Райс. Футболіст має солідний міжнародний досвід і допоможе команді Артети в новому сезоні.

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Топ-гравець для Артети

Умови контракту не розголошуються. Згідно з неофіційними даними угода підписана на 5 років до 30 червня 2028 року. За Арсенал Деклан Райс гратиме під 41-м номером. За гравця збірної Англії "каноніри" заплатили Вест Хему 116,6 мільйона євро – це четвертий найдорожчий трансфер АПЛ.

Тренер Арсенала Мікель Артета не приховував задоволення від підписання новачка.

"Ми дуже раді, що Деклан приєднався до нас. Це гравець із надзвичайними можливостями, який уже кілька сезонів виступає на високому рівні в Прем’єр-лізі та за збірну Англії. Деклан принесе безсумнівну якість клубу, і він володіє винятковим талантом.

Деклан має великий досвід у Прем'єр-лізі, йому лише 24 роки. Він був капітаном дуже хорошої команди Вест Хема, і, як ми всі бачили, нещодавно він виграв європейський трофей", – сказав Артета.

Зазначимо, що 34-річний Деклан Райс зіграв 204 матчі в АПЛ. На рахунку опорного хава 10 голів та 10 асистів. Разом з Вест Хемом у сезоні 2022/23 виграв Лігу конференцій. На юнацькому рівні Райс захищав кольори збірної Ірландії, але згодом обрав Англію. За "Трьох левів" Деклан зіграв 43 матчі та забив 3 голи.