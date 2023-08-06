Манчестер Сіті – Арсенал 1:1 (пен – 1:4)

Гол: Палмер, 77. – Троссар, 90+11.

В Англії стартував футбольний сезон 2023-2024. У першому матчі Арсенал та Манчестер Сіті зійшлись у боротьбі за СуперкубокАнглії, пише 24 канал.

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Зазвичай цей трофей розігрують чинні чемпіон та володар Кубка країни. Проте минулого сезону обидва трофея дістались МанСіті, тому його суперником у матчі Комм'юніті Шілд став срібний призер АПЛ.

Оновлений Арсенал

Арсенал провів солідну трансферну кампанію влітку, підписавши трьох гравців за 230 мільйонів євро. Всі вони вийшли в старті на "Вемблі". Кай Хаверц замінив травмованого Габріеля Жезуса, Деклан Райс зайняв місце в опорній зоні.

У свою чергу Юр'єн Тімбер вийшов на лівому фланзі оборони замість Олександра Зінченка. Українець в суботу прийняв участь у благодійному матчі Game4Ukraine, але до повноцінних ігор поки не готовий через пошкодження.

У свою чергу Гвардіола також виставив найсильніших, окрім двох. З лави запасних матч почали Кевін Де Брюйне та Едерсон. Бельгієць згодом вийшов на заміну.

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Голанда підмінив чемпіон Європи

Сіті очікувано мав ігрову перевагу, більше контролюючи м'яч. Проте моменти Арсеналу були гострішими. Непоганий момент був в середині першого тайму у Мартінеллі, тоді як два вистріли Хаверца парирував запасний кіпер Ортега.

Після перерви підключився і Сіті. Свій момент мав Стоунз після кутового, тоді як зірковий Голанд провів невиразну гру та залишив поле вже на 64 хвилині.

Замість норвежця вийшла зірка та чемпіон молодіжного Євро-2023 Кол Палмер. І саме цьому півзахиснику вдалось стати героєм зустрічі. Гол зробили гравці з заміни.

Фоден розігнав атаку, Де Брюйне переправив на Палмера і той красивим ударом вразив дальній кут воріт Рамсдейла. Після цього Артета спробував посилити напад за допомогою Троссара, Нкетіа та Вієйри.

Неймовірний камбек Арсенала

Коли здавалось, що Арсенал приречений, лондонцям допоміг рикошет аж на 11-ій компенсованій хвилині. Троссар вирішив пробити з-за меж майданчика і м'яч від ноги Аканджі залетів у ворота дезорієнтованого Ортеги.

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Цей м'яч перевів гру в серію пенальті, де сильнішими були "каноніри". Манчестер Сіті підвели Кевін Де Брюйне та Родрі. Перший влучив у поперечину, а постріл іспанця відбив Рамсдейл. Натомість гравці Арсенала били без помилок.

Таким чином, Арсенал здобуває свій 17-ий Суперкубок в історії і обходить за цим показником Ліверпуль. Попереду лише Манчестер Юнайтед, який має 21 Суперкубок.

Вже за п'ять днів розпочинається новий сезон в Англійській Прем'єр-Лізі, де обидві команди будуть головними фаворитами турніру. МанСіті свій стартовий матч проведе у п'ятницю, 11 серпня, проти Бернлі. У свою чергу на наступний день Арсенал прийматиме Ноттінгем Форест.