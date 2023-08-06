Манчестер Сити – Арсенал 1:1 (пен – 1:4)

Голы: Палмер, 77. – Троссар, 90+11.

В Англии стартовал футбольный сезон 2023–2024. В первом матче Арсенал и Манчестер Сити сошлись в борьбе за Суперкубок Англии, пишет 24 канал.

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Обычно этот трофей разыгрывают действующие чемпион и обладатель Кубка страны. Однако в прошлом сезоне оба трофея добрались до МанСити, поэтому его соперником в матче Коммьюнити Шилд стал серебряный призер АПЛ.

Обновленный Арсенал

Арсенал провел солидную трансферную кампанию летом, подписав троих игроков за 230 миллионов евро. Все они вышли в старте на "Уэмбли". Кай Хаверц заменил травмированного Габриэля Жезуса, Деклан Райс занял место в опорной зоне.

В свою очередь Юрьен Тимбер вышел на левом фланге обороны вместо Александра Зинченко. Украинец в субботу принял участие в благотворительном матче Game4Ukraine, но к полноценным играм пока не готов из-за повреждений.

В свою очередь Гвардиола также выставил сильнейших, кроме двух. Со скамейки запасных матч начали Кевин Де Брюйне и Эдерсон. Бельгиец впоследствии вышел на смену.

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Холанда подменил чемпион Европы

Сити ожидательно имел игровое преимущество, больше контролируя мяч. Однако моменты Арсенала были более острыми. Неплохой момент был в середине первого тайма у Мартинелли, в то время как два выстрела Хаверца парировал запасной кипер Ортега.

После перерыва подключился и Сити. Свой момент имел Стоунз после углового, в то время как звездный Холанд провел невнятную игру и покинул поле уже на 64-й минуте.

Вместо норвежца вышла звезда и чемпион молодежного Евро-2023 Кол Палмер. И именно этому полузащитнику удалось стать героем встречи. Гол сделали игроки по замене.

Фоден разогнал атаку, Де Брюйне переправил на Палмера и тот красивым ударом поразил дальний угол ворот Рамсдейла. После этого Артета попытался усилить нападение с помощью Троссара, Нкетиа и Виейры.

Невероятный камбэк Арсенала

Когда казалось, что Арсенал обречен, лондонцам помог рикошет на 11-й компенсированной минуте. Троссар решил пробить из-за пределов площадки и мяч от ноги Аканджи залетел в ворота дезориентированного Ортеги.

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Этот мяч перевел игру в серию пенальти, где сильнее были "канониры". Манчестер Сити подвели Кевин Де Брюйне и Родри. Первый попал в перекладину, а выстрел испанца отразил Рамсдейл. А игроки Арсенала били без ошибок.

Таким образом, Арсенал обретает свой 17-ый Суперкубок в истории и обходит по этому показателю Ливерпуль. Впереди только Манчестер Юнайтед, у которого 21 Суперкубок.

Уже через пять дней начинается новый сезон в Английской Премьер-Лиге, где обе команды будут главными фаворитами турнира. МанСити свой стартовый матч проведет в пятницу, 11 августа, против Бернли. В свою очередь, на следующий день Арсенал будет принимать Ноттингем Форест.