Арсенал здійснить турне по США: чи поїде з "канонірами" Зінченко

Команда Мікеля Артети в рамках підготовку до сезону вирушить в тур до США. Головний тренер "канонірів" визначився зі списком футболістів.

Лондонський клуб на офіційному сайті опублікував список гравців, які поїдуть до Сполучених Штатів. Серед 26 футболістів присутній Олександр Зінченко.

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Хто з гравців Арсеналу поїде в турне до США

Зазначимо, що під час турне до Арсеналу приєднаються бразильці Габріель Магальяес та Габріел Мартінеллі, а також німець Кай Гаверц. Вони матимуть більше відпочинку через участь в Копа Америка та Євро-2024.

Ще п'ять гравців приєднаються до команди вже після турне: Деклан Райс, Аарон Ремсдейл, Букайо Сака, Давід Рая і Вільям Саліба. Вони у складі збірної Анлії дійшли до фіналу чемпіонату Європи, а тому отримали кілька днів додаткової відпустки.

Склад Арсенала

Воротарі: Карл Гейн, Томмі Сетфорд, Лукас Нюґард, Олексій Рохас.

Карл Гейн, Томмі Сетфорд, Лукас Нюґард, Олексій Рохас. Захисники: Бен Вайт, Олександр Зінченко , Юррієн Тімбер, Джош Ніколс, Якуб Ківьор, Ейден Гевен, Омар Рекік.

Бен Вайт, , Юррієн Тімбер, Джош Ніколс, Якуб Ківьор, Ейден Гевен, Омар Рекік. Півзахисники: Томас Партей, Жоржиньйо, Міхал Росяк, Майлз Льюїс-Скеллі, Мартін Едеґор, Еміль Сміт-Роу, Фабіу Вієйра, Ітан Нванері, Салах-Еддін Улад М'Ханд, Джимі Гауер.

Томас Партей, Жоржиньйо, Міхал Росяк, Майлз Льюїс-Скеллі, Мартін Едеґор, Еміль Сміт-Роу, Фабіу Вієйра, Ітан Нванері, Салах-Еддін Улад М'Ханд, Джимі Гауер. Нападники: Леандро Троссард, Ріс Нельсон, Чарльз Саґо, Габріел Жезус, Едді Нкетіа.

Під час турне "каноніри" зіграють три товариські матчі: проти Борнмута (24 липня), Манчестер Юнайтед (27 липня) та Ліверпуля (1 серпня).

Нагадаємо, що під час літнього міжсезоння були чутки, що Олександр Зінченко залишить Арсенал. Лівим захисником цікавилися клуби Серії А та Бундесліги. Проте наразі українець продовжує підготовку до сезону в складі "канонірів".