Гравець збірної України та лондонського Арсеналу Олександр Зінченко став клієнтом футбольної агенції Unique Football Agency. Про це українець повідомив у своєму інстаграмі.

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Інтрига від Зінченка

Зінченко опублікував фото зі знакової події та додав до неї підпис.

Пишаюся тим, що розпочинаю цю нову главу з Unique Football Agency,

– написав Зінченко.

Зінченко став клієнтом Unique Football Agency / фото з інстаграму футболіста

Зазначимо, що агенцію очолює Юрій Кухарський. Він давно товаришує з Олександром. За даними Transfermarkt, Зінченко – єдиний клієнт Unique Football Agency.

Подію прокоментував відомий футбольний інсайдер Фабріціо Романо. Він зазначив, що тепер Зінченко буде "вирішувати свої подальші кроки у кар'єрі".

У минулому сезоні Зінченко відіграв за Арсенал 35 матчів, забив 1 гол та віддав 2 результативні передачі. Його контракт з "канонірами" чинний до 30 червня 2026 року. В Арсеналі не проти, щоб Олександр під час трансферного вікно обрав собі новий клуб.