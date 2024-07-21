Лондонский клуб на официальном сайте опубликовал список игроков, которые поедут в Соединенные Штаты. Среди 26 футболистов присутствует Александр Зинченко.

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Кто из игроков Арсенала поедет в турне в США

Отметим, что во время турне к Арсеналу присоединятся бразильцы Габриэль Магальяес и Габриэл Мартинелли, а также немец Кай Гаверц. Они будут иметь больше отдыха из-за участия в Копа Америка и Евро-2024.

Еще пять игроков присоединятся к команде уже после турне: Деклан Райс, Аарон Ремсдейл, Букайо Сака, Давид Рая и Уильям Салиба. Они в составе сборной Анлии дошли до финала чемпионата Европы, а потому получили несколько дней дополнительного отпуска.

Состав Арсенала

Вратари: Карл Гейн, Томми Сетфорд, Лукас Нюгард, Алексей Рохас.

Карл Гейн, Томми Сетфорд, Лукас Нюгард, Алексей Рохас. Защитники: Бен Уайт, Александр Зинченко , Юрриен Тимбер, Джош Николс, Якуб Кивер, Эйден Гевен, Омар Рекик.

Бен Уайт, , Юрриен Тимбер, Джош Николс, Якуб Кивер, Эйден Гевен, Омар Рекик. Полузащитники: Томас Партей, Жоржиньо, Михал Росяк, Майлз Льюис-Скелли, Мартин Эдегор, Эмиль Смит-Роу, Фабиу Виейра, Итан Нванери, Салах-Эддин Улад М'Ханд, Джими Гауэр.

Томас Партей, Жоржиньо, Михал Росяк, Майлз Льюис-Скелли, Мартин Эдегор, Эмиль Смит-Роу, Фабиу Виейра, Итан Нванери, Салах-Эддин Улад М'Ханд, Джими Гауэр. Нападающие: Леандро Троссард, Рис Нельсон, Чарльз Саго, Габриэл Жезус, Эдди Нкетиа.

Во время турне "канониры" сыграют три товарищеских матча: против Борнмута (24 июля), Манчестер Юнайтед (27 июля) и Ливерпуля (1 августа).

Напомним, что во время летнего межсезонья были слухи, что Александр Зинченко покинет Арсенал. Левым защитником интересовались клубы Серии А и Бундеслиги. Однако пока украинец продолжает подготовку к сезону в составе "канониров".