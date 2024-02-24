Арсенал несеться до чемпіонства: лондонці без Зінченка знищили непростий Ньюкасл

Ньюкасл не зміг дати гідний опір Арсеналу, який виграв в АПЛ вже вшосте поспіль. Команда Мікеля Артети відстає від лідера на два очки.

Арсенал – Ньюкасл 4:1

Голи: Ботман, 18 (автогол), Гаверц, 24, Сака, 65, Ківьор, 69 – Віллок, 84.

В чемпіонаті Англії цього вікенду проходять матчі 26 туру АПЛ. На вечір суботи була винесена центральна гра вихідних, в які Арсенал приймав Ньюкасл, пише 24 канал.

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Знову без Зінченка

Команда Мікеля Артети демонструє неймовірну форму у 2024 році. "Каноніри" виграли п'ять матчів поспіль, в тому числі і у прямого конкурента за чемпіонство Ліверпуля. Гра проти Ньюкасла лише продовжила цю дивовижну серію.

На жаль, вже четвертий матч поспіль поза грою залишається Олександр Зінченко, який заліковує травму литкового м'яза. Втім і без українця Арсенал по суті не помітив Ньюкасл.

Початок розгрому поклав захисник "сорок" Ботман, який після кутового господарів закотив м'яч у власні ворота. А за кілька хвилин подвоїв рахунок Гаверц після прострілу Мартінеллі.

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Арсенал не зупинити

Від Ньюкасла не було майже ніякої контргри та небезпечних моментів. Підопічні Артети продовжили свою феєрію та забили ще двічі після перерви. Третій гол на рахунку Сака, котрий увімкнув ефектний та ефективний дриблінг.

А поставив крапку у грі після кутового Ківьор, який є конкурентом ЗІнченка по позиції. Гол Віллока під завісу матчу лише розмочив рахунок і не більше.

Тож Арсенал виграє шосту гру АПЛ поспіль із загальним рахунком 25:3. Лондонці лишаються третіми, в одному балі позаду Манчестер Сіті та у двох – позаду Ліверпуля.