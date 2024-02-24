У неділю, 25 лютого, в Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбудеться фінал Кубка англійської ліги. У вирішальному матчі за трофей зіграють Челсі та Ліверпуль, пише 24 канал.

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Проблемний Челсі

Лондонці продовжують нестабільну ходу цього сезону. Команда не може виграти більше трьох матчів поспіль, а в чемпіонаті застрягла в середині таблиці. Після 25 турів "сині" йдуть десятими і мають аж 9 очок відставання від зони єврокубків.

Тож кубкові турніри залишаються головними шансами Челсі на трофей. На жаль, у 2024 році українець Михайло Мудрик втратив місце в основі, а в останніх трьох зустрічах навіть не вийшов на поле. У Ліверпуля сезон складається куди краще.

В останній кампанії за керівництва Клоппа "червоні" є головними претендентами на трофеї у всіх турнірах. У Лізі Європи команда вийшла з першого місця в 1/8 фіналу, а в АПЛ утримує лідерство, маючи відрив у один бал від МанСіті.

Історія в Кубку ліги

До слова, Ліверпуль є найбільш успішною командою в історії Кубка ліги. За всі 63 розіграші турніру мерсисайдці виграли дев'ять трофеїв, випереджаючи на один титул Манчестер Сіті. У Челсі ж в активі п'ять Кубків ліги.

Два роки тому, у 2022 році, саме Ліверпуль та Челсі зійшлись у фіналі. Тоді команди розписали нульову нічию, а по пенальті перемогу святкувала команда Клоппа. Серія тоді затягнулась аж на 22 удари, єдиний промах був на рахунку воротаря "синіх" Кепи Аррісабалаги.

Де дивитися. Матч Челсі – Ліверпуль онлайн буде показаний на телеканалі Setanta Sports, а також ОТТ-платформі setantasports. Початок – о 17:00 за київським часом.

Прогноз Favbet

Букмекери очікувано вважають Ліверпуль фаворитом у фіналі Кубка англійської ліги. На тріумф "червоних" можна поставити за 1,68, тоді як на Челсі – за 2,25.

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Що стосується основного часу, то успіх підопічних Клоппа оцінюється у 2,27, а перемога команди Почеттіно – у 3,30. На нічию можна поставити за 3,80, а на серію пенальті – аж 6,50.

При цьому експерти вірять у велику кількість голів. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 1,64, а на ТМ – 2,32. Якщо ви вірите у гол Михайла Мудрика, то ваш коефіцієнт – 5,00. Головними ж претендентами на забитий м'яч є наступні футболісти: