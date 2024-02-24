У неділю, 25 лютого, в Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбудеться фінал Кубка англійської ліги. У вирішальному матчі за трофей зіграють Челсі та Ліверпуль, пише 24 канал.
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Проблемний Челсі
Лондонці продовжують нестабільну ходу цього сезону. Команда не може виграти більше трьох матчів поспіль, а в чемпіонаті застрягла в середині таблиці. Після 25 турів "сині" йдуть десятими і мають аж 9 очок відставання від зони єврокубків.
Тож кубкові турніри залишаються головними шансами Челсі на трофей. На жаль, у 2024 році українець Михайло Мудрик втратив місце в основі, а в останніх трьох зустрічах навіть не вийшов на поле. У Ліверпуля сезон складається куди краще.
В останній кампанії за керівництва Клоппа "червоні" є головними претендентами на трофеї у всіх турнірах. У Лізі Європи команда вийшла з першого місця в 1/8 фіналу, а в АПЛ утримує лідерство, маючи відрив у один бал від МанСіті.
Історія в Кубку ліги
До слова, Ліверпуль є найбільш успішною командою в історії Кубка ліги. За всі 63 розіграші турніру мерсисайдці виграли дев'ять трофеїв, випереджаючи на один титул Манчестер Сіті. У Челсі ж в активі п'ять Кубків ліги.
Два роки тому, у 2022 році, саме Ліверпуль та Челсі зійшлись у фіналі. Тоді команди розписали нульову нічию, а по пенальті перемогу святкувала команда Клоппа. Серія тоді затягнулась аж на 22 удари, єдиний промах був на рахунку воротаря "синіх" Кепи Аррісабалаги.
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Букмекери очікувано вважають Ліверпуль фаворитом у фіналі Кубка англійської ліги. На тріумф "червоних" можна поставити за 1,68, тоді як на Челсі – за 2,25.
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Що стосується основного часу, то успіх підопічних Клоппа оцінюється у 2,27, а перемога команди Почеттіно – у 3,30. На нічию можна поставити за 3,80, а на серію пенальті – аж 6,50.
При цьому експерти вірять у велику кількість голів. Коефіцієнт на "тотал більше 2,5" становить 1,64, а на ТМ – 2,32. Якщо ви вірите у гол Михайла Мудрика, то ваш коефіцієнт – 5,00. Головними ж претендентами на забитий м'яч є наступні футболісти:
- Мохамед Салах (Ліверпуль) – 2,50
- Дарвін Нуньєс (Ліверпуль) – 2,75
- Ніколя Джексон (Челсі) – 3,25
- Крістофер Нкунку (Челсі) – 3,40
- Луїс Діас (Ліверпуль) – 3,40
- Кол Палмер (Челсі) – 3,40
- Коді Гакпо (Ліверпуль) – 3,75