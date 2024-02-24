Борнмут – Манчестер Сіті 0:1

Гол: Фоден, 24.

У чемпіонаті Англії цими вихідними проходять матчі 26 туру АПЛ. На суботу, 24 лютого, був винесений матч за участю чинного чемпіона Манчестер Сіті, який завітав в гості до Борнмута, пише 24 канал.

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Провал в захисті Борнмута

Команда Пепа Гвардіоли показує прекрасну форму, вигравши 9 з 10-ти останніх зустрічей в АПЛ. Виключенням стала лише нічия проти Челсі, яка позбавила Сіті статусу лідера чемпіонату за втраченими очками.

У свою чергу Борнмут не може виграти в АПЛ ще шість матчів, але це суттєво не вплинуло на положення "вишень". Вже традиційно зі старту Іраола випустив українця Іллю Забарного.

Втім манкуніанці були явними фаворитами та контролювали гру майже весь час. Тим не менше, попри явну перевагу гостей, Борнмут нерідко турбував Едерсона.

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Проте першим забив Манчестер в середині першого тайму завдяки провалу в захисті господарів. Сенесі не встиг накрити Голанда після закидання з глибини. Удар норвежця парирував Нету, але на добиванні першим був Фоден. Англієць випередив як раз Забарного.

"Вишні" не дотисли

Після перерви Борнмут став гострішим та рідше підпускав підопічних Гвардіоли до своїх воріт. Воротарю Сіті довелось робити сейви після ударів Крісті, Клюйверта та Соланке. Все ж реалізація підвела "вишень", а гості не сильно були націлені на забитий другои гол.

Перемога дозволила МанСіті не відпустити Ліверпуль, який посеред тижні обіграв Лутон. Відстань між головними фаворитами на чемпіонство становить один бал на користь "червоних". Борнмут опускається на 14 місце, маючи комфортну відстань від зони вильоту у 8 очок.