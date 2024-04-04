Арсенал – Лутон 2:0

Голи: Едегор, 24, Хасіока, 44 (автогол)

В чемпіонаті Англії цього тижня проходять матчі 31 туру. В середу свою зустріч провів лондонський Арсенал, який приймав новачка АПЛ Лутон, пише 24 канал.

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Легка перемога Арсеналу

"Каноніри" ще не програвали у 2024 році в чемпіонаті, при цьому і нічия була лише проти Манчестер Сіті минулого туру. Свою переможну ходу підопічні Артети продовжили і у цьому матчі.

Вперше після травми в основі Арсеналу вийшов Олександр Зінченко. Лондонці ж вирішили долю зустрічі ще у першому таймі. Рахунок відкрив Едегор, який після пасу від Гаверца прошив кіпера Лутона.

А перед перервою гості самі занесли м'яч у свої ворота, невдало під простріл Сміта-Роу підставився Хасіока. У другому таймі гра трохи вирівнялась, але у Лутона майже не було моментів, щоб скоротити рахунок.

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Зінченко – найкращий

Що стосується Зінченка, то українець відіграв 74 хвилини і добре виконав свою роботу. На його рахунку один удар, дві виграні дуелі, два перехвати на 84% точних пасів.

Портал Whoscored оцінив гру Олександра у 7,6, що стало найвищим показником серед усіх учасників матчу. Перемога дозволила Арсеналу обійти Ліверпуль та очолити турнірну таблицю. Втім у мерсисайдців є гра в запасі.

Відеоогляд матчу Арсенал – Лутон