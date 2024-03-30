З початком повномасштабного вторгнення Росії чимало українських спортсменів згуртувалися заради допомоги Батьківщині. Вони беруть фінансову участь у зміцненні держави, а також в інформаційному плані.

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Забарний думав піти на війну

Одним із таких є захисник Борнмута Ілля Забарний. 21-річний вихованець Динамо розповів британським ЗМІ про перші дні повномасштабної війни, які він зустрів у Києві.

Важко виходити на поле після того, як щойно прочитав, що в будинок влучила ракета. Люди гинуть, мої люди. Щодня. Я знаходився у Києві, коли це почалося. Знаю, як це почути сигнал тривоги й бігти в безпечне місце. Це страшно для всіх. Тому я подумав, що я можу зробити для своєї країни? Думав про те, щоб повернутися воювати. Я просто можу взяти зброю та навчитися. Думав сказати, що я не хочу грати у футбол. Але ні, я повинен грати. Я потрібен українському народу, щоб розповідати про це всьому світу. Ми не самотні,

– розповів Забарний.

Нагадаємо, що Ілля провів три сезони за дорослу команду Динамо. Разом з киянами захисник виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок України. Взимку 2023 року Забарний перебрався в англійський Борнмут.

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"Вишні" заплатили за українця майже 23 мільйони євро. Цього сезону Ілля став залізобетонним гравцем основи клубу, відігравши всі 29 матчів в АПЛ та забивши один гол.