Чимало з них взяли зброю до рук та боронять рідну землю на передовій. Більшість же займається волонтерством, донатить та використовує свою впізнаваність на міжнародній арені.

Читайте також Він виховав чемпіона WBC: відомий український тренер з боксу отримав важкі поранення на фронті

Черговий прояв патріотизму

Одним з тих, чий голос гучно звучить у світі є лідер збірної України з футболу Олександр Зінченко. Він активно допомагає українським воїнам та є амбасадором UNITED24.

Тепер же гравець долучився до ще однієї важливої ініціативи. Уродженець Радомишля став частиною команди проєкту "4.5.0 Recovery Center", який має на меті створення сучасного реабілітаційного центру для українських захисників на Закарпатті.

Зірковий футболіст співпрацюватиме з командою проєкту, щоб залучити міжнародну підтримку та допомогу в "4.5.0 Recovery Center", реновація якого вже триває. Головною метою закладу є забезпечення сприятливих умов для фізичного та психологічного відновлення тисячі українських героїв, які постраждали під час війни.

Зінченко долучився до проєкту "4.5.0 Recovery Center": дивіться відео

Щиро дякуємо пану Олександру за патріотичну й державницьку позицію. Ласкаво просимо до команди проєкту Закарпатського обласного реабілітаційного центру "4.5.0 Recovery Center". Разом ми сила, разом ми переможемо! Слава Україні! Героям слава!

– йдеться у повідомленні реабілітаційного центру.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Олександр Зінченко також взяв участь у благодійному шоуматчі з CS2 на підтримку батальйону Айдар. У підсумку, з того заходу вдалося зібрали понад 7 мільйонів гривень.

Довідка. У нинішньому сезоні Олександр Зінченко зіграв 29 матчів за Арсенал, у яких забив 1 гол та віддав 2 асисти. Наступний поєдинок "каноніри" проведуть 31 березня на виїзді проти Манчестер Сіті. Стартовий свисток пролунає о 18:30