Арсенал – Лутон 2:0

Голы: Эдегор, 24, Хасиока, 44 (автогол)

В чемпионате Англии на этой неделе проходят матчи 31 тура. В среду свою встречу провел лондонский Арсенал, который принимал новичка АПЛ Лутон, пишет 24 канал.

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Легкая победа Арсенала

"Канониры" еще не проигрывали в 2024 году в чемпионате, при этом и ничья была только против Манчестер Сити в прошлом туре. Свое победное шествие подопечные Артеты продолжили и в этом матче.

Впервые после травмы в основе Арсенала вышел Александр Зинченко. Лондонцы же решили судьбу встречи еще в первом тайме. Счет открыл Эдегор, который после паса от Хаверца прошил кипера Лутона.

А перед перерывом гости сами занесли мяч в свои ворота, неудачно под прострел Смита-Роу подставился Хасиока. Во втором тайме игра немного выровнялась, но у Лутона почти не было моментов, чтобы сократить счет.

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Зинченко – лучший

Что касается Зинченко, то украинец отыграл 74 минуты и хорошо выполнил свою работу. На его счету один удар, две выигранные дуэли, два перехвата на 84% точных пасов.

Портал Whoscored оценил игру Александра в 7,6, что стало самым высоким показателем среди всех участников матча. Победа позволила Арсеналу обойти Ливерпуль и возглавить турнирную таблицу. Впрочем, у мерсисайдцев есть игра в запасе.

Видеообзор матча Арсенал – Лутон