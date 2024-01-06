Український футболіст ушкодив литковий м'яч. Через що пропустив попередню гру АПЛ проти Фулхема, у якій "каноніри" несподівано програли на виїзді 2:1.

Дивіться також Дженоа знову дивує: команда Маліновського ледь не здолала головну сенсацію Серії А – відеоогляд

Чи зіграє Зінченко проти Ліверпуля

Мікель Артета зауважив, що доля українця буде відома після тренування, яке в Арсенала заплановане на 6 січня. Саме це тренування дозволить зрозуміти, чи готовий Зінченко виходити на футбольне поле у грі проти Ліверпуля.

Зінченко добре прогресує. Завтра (6 січня – 24 Канал) у нас ще одне тренування. Оцінимо, чи готовий він розпочати гру проти Ліверпуля. Більше новин немає,

– заявив Артета.

Нагадаємо, що у поточному сезоні-2023/2024 гра Олександра не виглядає переконливою. Зінченко грубо помиляється, що приводить до голів у ворота лондонського клубу, як було у поєдинку проти Вест Хема, де український футболіст привіз разом із Габріелем м'яч у власні володіння. Українець провів вже у цьому сезоні 24 матчі, у яких забив гол та віддав асист.

Відзначимо, що у чемпіонаті Арсенал набрав 40 балів у 20-ти турах та опустився на 4-те місце, пропустивши повз себе Астон Віллу та МанСіті.

Ліверпуль із 45 очками продовжує бути лідером АПЛ.

Зверніть увагу! Матч Кубка Англії Арсенал – Ліверпуль розпочнеться 7 січня о 18:30 за київським часом.

Також у коментарі головний тренер "канонірів" розповів, чи буде клуб у зимове трансферне вікно купувати нових футболістів та конкурентів для Зінченка.

"Новий лівий захисник? Ми відкриті для трансферного ринку, але акцент робиться на тому, щоб максимально використовувати те, що у нас є. Ми попрацюємо з клубом та подивимося, чи є у нас варіанти. Не виключено, що взимку трансферів взагалі не буде", – розповів коуч Арсенала.