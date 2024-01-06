Украинский футболист повредил икроножный мяч. Из-за чего пропустил предыдущую игру АПЛ против Фулхэма, в которой "канониры" неожиданно проиграли на выезде 2:1.

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Сыграет ли Зинченко против Ливерпуля

Микель Артета отметил, что судьба украинца будет известна после тренировки, которая у Арсенала запланирована на 6 января. Именно эта тренировка позволит понять, готов ли Зинченко выходить на футбольное поле в игре против Ливерпуля.

Зинченко хорошо прогрессирует. Завтра (6 января – 24 Канал) у нас еще одна тренировка. Оценим, готов ли он начать игру против Ливерпуля. Больше новостей нет,

– заявил Артета.

Напомним, что в текущем сезоне-2023/2024 игра Александра не выглядит убедительной. Зинченко грубо ошибается, что приводит к головам в ворота лондонского клуба, как было в поединке против Вест Хэма, где украинский футболист привез вместе с Габриэлем мяч в собственные владения. Украинец провел уже в этом сезоне 24 матча, в которых забил гол и отдал ассист.

Отметим, что в чемпионате Арсенал набрал 40 баллов в 20 турах и опустился на 4 место, пропустив мимо Астон Виллу и МанСити.

Ливерпуль с 45 очками продолжает лидировать АПЛ.

Обратите внимание! Матч Кубка Англии Арсенал – Ливерпуль начнется 7 января в 18.30 по киевскому времени.

Также в комментарии главный тренер "канониров" рассказал, будет ли клуб в зимнее трансферное окно покупать новых футболистов и конкурентов для Зинченко.

"Новый левый защитник? Мы открыты для трансферного рынка, но акцент делается на том, чтобы максимально использовать то, что у нас есть. Мы поработаем с клубом и посмотрим, есть ли у нас варианты. Не исключено, что зимой трансферов вообще не будет" , – рассказал коуч Арсенала.