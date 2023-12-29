Від любові до ненависті один крок… Саме так можна назвати ставлення уболівальників Арсенала до Олександра Зінченка, який у матчі проти Вест Хема вийшов зі старту. Вже із перших хвилин стало зрозуміло, що гра в українця взагалі не пішла, пише 24 Канал.

Детальніше про гру Арсенал поступився вдома Вест Хему: Зінченко привіз гол у власні ворота – відеоогляд

Наварили в обороні

Український футболіст багато помилявся, а невпевнена гра привела до голу у ворота Арсенала. Габріель та Зінченко не змогли розібратись, хто ж буде вибивати м'яч після прострілу з флангу у штрафний майданчик господарів. Що привело до результативного удару Соучека, який відкрив рахунок у матчі – 0:1 на користь Вест Хема.

Зінченко та Габріель привезли гол у ворота Арсенала: дивіться відео

Саме з рахунком 0:1 на користь Вест Хема команди пішли на перерву. Після відпочинку Зінченко та Габріель продовжили гру, але вже на 64-й хвилині Олександра зняли з матчу.

Український футболіст провів один із найгірших поєдинків у футболці лондонського клубу. Для Зінченка цей матч став 24-м у поточному сезоні-2023/2024.

Арсенал же ще до заміни українця пропустив вдруге після розіграшу кутового. Фінальний свисток зафіксував перемогу Вест Хема на виїзді 0:2. "Каноніри" ж несподівано зазнали домашньої поразки.

Після поєдинку уболівальники Арсенала накинулись на Зінченка та звинуватили його у поразці. Також фани "канонірів" попросили Мікеля Артету посадити українця на лаву запасних. А лише декілька матчів тому ті ж фанати співали оди Зінченку.