Арсенал повертається у чемпіонську гонку: команда Зінченка ефектно прибила Ліверпуль

Ліверпуль провів провальний матч на "Емірейтс Стедіум" та буквально подарував прямому конкуренту три очки. Арсенал скорочує відставання від лідера АПЛ до двох балів.

Арсенал – Ліверпуль 3:1

Голи: Сака, 14, Мартінеллі, 67, Троссар, 90+2 – Магальяес, 45+3 (автогол).

В чемпіонаті Англії відіграли більшу частину матчів 23 туру АПЛ. Ценральна зустріч була винесена на вечір неділі, в ній Арсенал приймав чинного лідера турнірної таблиці Ліверпуль, пише 24 канал.

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Команда Мікеля Артети провалила кінець 2023 року, але дві перемоги у січні над Крістал Пелас та Ноттінгем Форест повернули "канонірів" на третє місце.

Відстань від Ліверпуля складала п'ять балів, тому перемога по суті повертала лондонців у чемпіонську боротьбу. Самі ж мерсисайдці знаходяться у прекрасній формі, вигравши чотири гри АПЛ поспіль.

При цьому у трьох останніх "червоні" забивали аж по чотири голи. Юрген Клопп мав кілька кадрових проблем, адже були недоступні Салах, Собослаї та Ендо. У Арсенала ж з перших хвилин вийшов українець Олександр Зінченко.

"Каноніри" були фаворитами зустрічі та почали доводити свій статус з перших хвилин. У першому таймі господарі пробили по воротах 8 разів, проти цілі досяг лише один з ударів. Прекрасну контратаку Арсенала успішно завершив Букайо Сака.

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Ліверпуль же до перерви не завдав жодного удару в ствір, проте зміг дивом встановити паритет. Луїс Діас поборовся за м'яч у чужому майданчику та прострілив у центр. Там Магальяес рукою переправив м'яч у свої ворота.

Перед дургим таймом Зінченко залишив поле, поступившись місцем на полі Ківіору. Після перерви Клопп випустив Нуньєса та Робертсона, але ігрова перевага не була на боці жодної з команди. Проте фортуна вирішила повернути боржок Арсеналу.

В середині другого тайму ван Дейк завадив Аліссону вибити м'яч у простій ситуації. Бразилець не влучив по м'ячу та подарував його Мартінеллі. Нападнику достатньо було закотити снаряд у порожні ворота.

Попри відставання в рахунку, Ліверпуль не зміг створити достатньо загрози для воріт господарів. Арсенал огризався контратаками, а посилити напад у Клоппа вже було ніким.

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До того ж, ще і Конате заробив червону картку в кінці. Зрештою "каноніри" поставили крапку у компенсований час завдяки Троссару, який пробіг по флангу, увійшов у майданчик та точно пробив між ніг Аліссону.

Таким чином Арсенал завдяки перемозі у лобовому матчі скорочує відставання від Ліверпуля до двох балів. Мерсисайдці залишаються першими, але МанСіті відстає наразі на п'ять очок, маючи при цьому дві зустрічі в запасі.