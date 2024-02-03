Евертон – Тоттенхем 2:2

Голи: Гаррісон, 30, Брентвейт, 90+4 – Рішарлісон, 4, 41.

В чемпіонаті Англії стартував 23 тур АПЛ сезону 2023-2024. У стартовій грі туру Тоттенхем завітав в гості до аутайдера турніру Евертона, пише 24 канал.

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Важка ситуація Евертона

Через зняття балів за фінансові порушення "іриски" цього сезону змушені боротися за виживання. До матчу зі "шпорами" Евертон підійшов із п'ятиматчевою безвиграшною серією в АПЛ та в зоні вильоту.

Тому підопічним Дайча треба було як мінімум не програти, а краще і виграти у лондонців. Допомогти у цьому мав Віталій Миколенко, який традиційно вийшов в основі мерсисайдців на лівому фланзі оборони.

Господарі насправді дали рівний бій "шпорам". Підопічні Постекоглу трохи більше володіли м'ячем, але Евертон частіше бив по воротах Вікаріо. Проте у першому таймі "ірисок" поклав на лопатки їх колишній гравець Рішарлісон.

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Нокдаун від ексгравця

Вже на четвертій хвилині бразилець замкнув простріл від Удоджі, розстрілявши Пікфорда. А перед перервою Рішу вдався крутий дальній постріл з-за меж карного майданчика.

Проте Евертон не складав руки та боровся до кінця. Ще у першому таймі між голами Рішарлісона відзначився Гаррісон, який при кутовому не виключився та добив м'яч у сітку після скидки Тарковскі.

У другому таймі "іриски" намагались затиснути гостей у їхньому майданчику. Втім Тоттенхем вдало грав на контратаках та навіть був ближчим до третього голу.

Камбек на останніх хвилинах

Фортуна ж вирішила посміхнутися саме команді Миколенка у компенсований час. Допоміг знову стандарт, а саме подача зі штрафного, після якої Брентвейт впритул розстріляв ворота Вікаріо.

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Таким чином, команда Миколенка вириває нічию, але продовжує свою безпереможну серію в чемпіонаті до шести ігор. Цей бал дозволив мерсисайдцям наздогнати рятівну зону, порівнявшись по балах із Лутоном. Проте у суперника є аж дві зустрічі в запасі.

Наступну ж грі Евертон проведе на виїзді проти чинного чемпіона Манчестер Сіті. Що стосується Тоттенхема, то команда залишається четвертою, але за підсумками туру може пропустити вперед Астон Віллу, якщо та переграє Шеффілд Юнайтед.

Відеоогляд матчу Евертон – Тоттенхем