У матчі між "Манчестер Сіті" та "Арсеналом" в суботу, 17 жовтня, сильнішими виявилися господарі поля. Все вирішив єдиний гол, який забив Рахім Стерлінг.

Манчестер Сіті – Арсенал 1:0

Гол: Стерлінг, 23

Загалом обидві команди продемонстрували доволі відкритий та атакувальний футбол. До кінця матчу обидві команди здійснили з десяток ударів по воротах суперника. Але цілі досяг лише один з них.

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На 23-й хвилині "МанСіті" вдалася швидка атака. Марез в центрі поля віддав пас на Агуеро. Нападник, пройшовши вперед, віддав у штрафний на Фодена. Вже там півзахисник ефектно пройшов суперника та пробив. Але Лено відбив його удар. Та першим на добиванні опинився Стерлінг. Він і збив у порожній кут воріт.

Згодом Фоден і сам міг забивати. Як і Марез. Але надійно у воротах діяв Лено.

У протилежних воріт "Манчестер Сіті" від пропущеного голу врятував Едерсон. Сака зумів уникнути офсайду та пробивав над голкіпером. Але воротар плечем зачепив м'яч, і той пролетів над верхнім кутом.

"Манчестер Сіті" перемагає та підіймається середину турнірної таблиці. "Арсенал" вже втратив можливість наблизитися до "Евертона".