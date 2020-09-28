Англійський "Манчестер Сіті" був розгромлений вдома "Лестером" в рамках АПЛ. У ворота містян було призначено одразу три пенальті. А Варді оформив хет-трик.

Манчестер Сіті – Лестер 2:5

Голи: Марез, 4, Аке, 84 – Варді, 37 (пен), 54, 58 (пен), Меддісон, 77, Тілеманс, 88

Хоча для "МанСіті" цей матч розпочався доволі вдало – Марез вже на 4-й хвилині відзначився забитим голом, вдало пробивши після того, як до нього відлетів м'яч після подачі з кутового.

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Згодом "містяни" забили і вдруге, але арбітр скасував взяття воріт через офсайд Родрі.

А після цього захист господарів допустив ряд грубих помилок, через що у їх ворота влетіло декілька голів. Три з них – з пенальті.

Спочатку Вокер завалив Варді на газон у штрафному майданчику, за що арбітр призначив пенальті. Сам Варді його і реалізував.

Вже у другому таймі нападник оформив дубль, коли захист "МанСіті" не вгледів за Кастанем, і той прострелив вздовж лінії воріт. Ерік Гарсія не встиг за Варді, і той в дотик відправив м'яч у ворота.

Хет-трик Варді оформив через декілька хвилин, коли все той же Гарсія збив його у штрафному майданчику. І знову Едерсон не врятував свою команду.

У цьому матчі "Манчестер Сіті" міг поскаржитися і на невезіння, коли після удару Ділепа м'яч влучив у перекладину.

Розгромним рахунок зробив Меддісон. Півзахисник наважився на дальній удар. М'яч влетів над голкіпером у верхній дальній кут воріт. Після забитого голу гравець підняв футболку із зображенням клубного лікаря, який помер від раку.

Марез приклався і до другого голу "МанСіті". Саме він подав з кутового, коли Аке головою відправив м'яч точно у ворота суперників.

Та все ж розгромної поразки господарям уникнути не вдалося. І знову у їх ворота було призначено пенальті. Цього разу Менді збив Меддісона. Варді вже не було на полі, щоб оформити покер. Тому пробивати пішов Тілеманс. Він теж не залишив жодних шансів Едерсону.

Для "Лестера" це третя перемога у трьох перших турах АПЛ. Разом з "Евертоном" команда ділить перше місце. Компанію їм може скласти хтось із пари "Ліверпуль" – "Арсенал". Ці команди зіграють мі собою в понеділок, 28 вересня.

Для тренера "МанСіті" Пепа Гвардіоли це перша поразка в історії з п'ятьма пропущеними голоами.

Щодо українця Олександра Зінченка, то він за розгромом своїх партнерів спостерігав із лави для запасних. На поле він так і не вийшов.