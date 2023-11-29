Арсенал здобув перемогу у матчі Ліги чемпіонів проти Ланса, ще в першому таймі забивши у ворота французького клубу п'ять голів.

Матч між Арсналом та Лансом в Лондоні відбувся в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. До цього Арсенал виграв три матчі, і лише одного разу програв – саме Лансу. А для французького клубу перемога над "канонірами" була єдиною в цій Лізі чемпіонів.

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Варто відзначити, що титульним спонсором Ланса є французька корпорація "Ашан". У спільному журналістському розслідувані The Insider, Le Monde і Bellingcat йдеться, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російський Ашан міг безкоштовно постачати товари російським військовим на тимчасово окупованих українських територіях у вигляді "гуманітарної допомоги". Зазначалось, що такі поставки складались як із товарів з "ашанівських" складів, так і з товарів, зібраних волонтерами на території магазинів Ашан у різних регіонах РФ. За це Національне агентство з питань запобігання корупції внесло "Ашан" до переліку міжнародних спонсорів війни.

Ще у першому таймі Арсенал зняв всі питання щодо переможця, забивши одразу п'ять голів. Спочатку забив Гаверц після результативного пасу Гарбіеля Жезуса. Потім Гарбіель Жезус забив, а йому асистував Сака. За дві хвилини вже Сака відзначився забитим голом, коли від нього м'яч залетів у ворота після удару Мартінеллі. Та ще за чотири хвилини Мартінеллі сам забив після пасу Томіясу. А в кінці першого тайму Томіясу віддав ще один результативний пас – цього разу на Едегора.

Така гра призвела до того, що головний тренер Арсеналу вирішив дати шанс зіграти резервістам. І українець Олександр Зінченко на другий тайм вже не вийшов.

Арсенал же в кінці матчу забив ще один гол – Жоржиньо забив пенальті.

Арсенал – Ланс 6:0

Голи: Гаверц, 13, Гарбіель Жезус, 21, Сака, 23, Мартінеллі, 27, Едегор, 45+1, Жоржиньо, 86 (пен)

Завдяки цій перемозі Арсенал вийшов з групи з першого місця в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Відеоогляд матчу Арсенал – Ланс