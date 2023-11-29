Найближчим часом у футболі може відбутися нововведення у правилах гри. За їх перелік відповідає Міжнародна рада футболу (IFAB), до якої входять члени ФІФА та представників країн-засновників гри (Англія, Уельс, Шотландія та Північна Ірландія).

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Організація розглядає можливе введення тимчасових вилучень для футболістів. IFAB ініціювала таку ідею в контексті боротьби з суперечками гравців та арбітрів.

Зазначається, що рефері може виписати тимчасове вилучення за надлишкові суперечки гравцю, який не є капітаном команди. Лише капітани мають право спілкуватися із суддями.

Покарання передбачає вилучення футболіста на 10 хвилин. Також судді можуть застосовувати таке покарання, якщо гравець серйозно сфолив, але недостатньо для червоної картки. Тестування правила у аматорських турнірах почнеться найближчим часом.

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До слова, раніше ФІФА закликала IFAB розглянути можливість проведення тимчасових замін. Таке правило дозволяє гравцю залишити поле на деякий час, якщо у нього є підозра на струс мозку.