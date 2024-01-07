Арсенал – Ліверпуль 0:2

Голи: Ківіор, 80 (автогол), Луїс Діас, 90+5.

В Англії стартувала стадії 1/32 фіналу місцевого Кубка. Саме з цієї стадії стартували клуби з АПЛ і цей раунд одразу подарував фанатам топ-битву – Арсенал приймав Ліверпуль, пише 24 канал.

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Не так давно, в середині грудня, команди зійшлись в рамках АПЛ і розписали нічию (1:1) на "Енфілді". Цього разу тренери вдались до мінімальної ротації. Юрген Клопп поберіг ван Дейка, Собослаї та Салаха.

Артета ж дозволив собі поставити у ворота Рамсдейла, який цього сезону є дублером Райї. Також в нападі вийшов Нельсон, а на лівому фланзі оборони Зінченка замінив поляк Ківіор. Українець продовжує відновлюватись від травми.

"Каноніри" були суттєво кращими у першому таймі, адже гості навіть не завдали жодного удару в ствір. При цьому Аліссон піймав кураж та виконав аж п'ять сейвів.

Після перерви Ліверпуль вирівняв гру, але все одно не виглядав фаворитом дуелі. Гра йшла до нічиєї та перегравання, але на допомогу команді Клоппа прийшов автогол.

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За десять хвилин до кінця основного часу Александер-Арнольд непогано подав зі штрафного і конкурент Зінченка по лівому флангу оборони Ківьор зрізав головою м'яч у власні ворота.

Арсенал кинувся відігруватися, але у підсумку нарвався на ідеальну контратаку в компенсований час. Луїс Діас поставив крапку у цій зустрічі та пройшов в 1/16 фіналу.

Нагадаймо, що чимало експертів звинувачували Зінченка у неякісній грі за "канонірів" та закликали знайти йому заміну. Втім Арсенал в останніх семи матчах здобув лише одну перемогу і три гри з них пропустив Олександр. В них лондонці взяли лише одне очко.