У вівторок, 9 січня, в Кубку англійської ліги стартує стадія півфіналу, яка проходитиме з двох матчів в кожній парі. Першими на поле вийдуть Мідлсбро та Челсі, пише 24 канал.
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Шанс Мудрика на фінал
Для лондонців цей турнір є ледь не єдиною можливістю здобути хоч якийсь трофей цього сезону. Попри божевільні витрати протягом останніх трьох трансферних вікон, Челсі продовжує демонструвати посередні результати.
"Сині" не потрапили в єврокубки на цей сезон, а в АПЛ вже програли аж вісім зустрічей. Команда Маурісіо Почеттіно після 20-ти турів закріпилась аж на десятому місці, відстаючи від зони Ліги чемпіонів на 12 балів.
Цього сезону почав забивати за "синіх" Михайло Мудрик, на рахунку українця вже 4 голи та один асист у 20-ти іграх. Що стосується Кубка ліги, то там Челсі пройшов вже чотирьох опонентів:
- Вімблдон 2:1
- Брайтон 1:0
- Блекберн 2:0
- Ньюкасл 1:1 (пен. – 4:2)
В суперниках – легенда Манчестер Юнайтед
Наступним суперником лондонців буде представник Чемпіоншипа Мідлсбро. Для "річників" Челсі стане першим суперником з АПЛ у цьому Кубку ліги.
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Раніше команда проходила лише представників нижчих дивізіонів (Гаддерсфілд, Болтон, Бредфорд, Ексетер, Порт Вейл). У Чемпіоншипі підопічні відомого Майкла Карріка поки йдуть на 12 місці, але відстань від зони плей-оф за підвищення становить лише чотири бали.
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Букмекери вірять у перемогу Челсі навіть у виїзній грі. Коефіцієнт на Мудрика і Ко становить 1,60, тоді як на Мідлсбро – 5,70. Нічия ж оцінюється у 4,40.
Підсумковий прохід Челсі у фінал ще більше не викликає питань у експертів – 1,16 проти 6,75 на "річників". У звітній грі очікується багато голів, адже на "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,63, а на ТМ – за 2,34.