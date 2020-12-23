У вівторок, 22 грудня, Арсенал на власному полі приймав Манчестер Сіті у рамках 1/4 фіналу Кубка Футбольної ліги. Гості без перешкод вийшов у півфінал турніру.

Арсенал – Манчестер Сіті 1:4

Голи: Ляказетт, 31 – Жезус, 3, Марез, 55, Фоден, 59, Лапорт, 73

Легка перемога гостей

На вболівальників команд чекав цікавий поєдинок за участю двох рівних команд. Старт матчу підтвердив усі очікування. Вже на 3-й хвилині Зінченко, який вийшов з перших хвилин, зробив подачу з флангу прямо на голову Жезуса. Бразилець без перешкод відкрив рахунок – 0:1, пише 24 канал.

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Ще одну чудову нагороду змарнували гості. Лапорт вистрибнув вище за оборонців назустріч навісу з кутового. Він вдало обрав момент для стрибка, але головою спрямував м'яч у лічених сантиметрах від лівої стійки.

Ще до перерви Арсенал зрівняв рахунок. Мартінеллі зробив подачу з флангу, але на виході впевнено зіграв воротар Стеффен. М'яч знову повернувся на фланг у ноги Мартінеллі. Його друга подача була куди вдаліша. Цього разу на другому поверсі всіх переграв невеликий зростом Ляказетт – 1:1.

Більше команди не відзначались у воротах голкіперів. Всі голи були відкладені на другу частину гри.

Вже на старті другої 45-хвилинки МанСіті двічі шокував господарів. Спершу Марез потужно пробив зі штрафного. Здавалось, що воротар Рунарссон контролював ситуацію, м'яч летів прямо у кут, де він стояв. Але невпевнена гра призвела до голу – 1:2.

Третій гол гостей забив Фоден за чотири хвилини після результативного удару від Мареза. Гол організував Зінченко та Фернандінью. Спочатку українець віддав передачу по флангу на колишнього гравця Шахтаря. А той класно вивів на вільний простір Фодена. Він елегантно перекинув голкіпера, який далеко вийшов з власних володінь – 1:3.

У середині другого тайму Фоден до гола записав у свій актив ще й гольову передачу. Він виконав подачу з флангу після розіграшу кутового. Найкраще у штрафному суперників зорієнтувався Лапорт та головою прошив сітку воріт – 1:4.

Як не старались команди, але більше голів у матчі не було. Манчестер Сіті пробив у півфінал Кубка Футбольної ліги.

Арсенал – Манчестер Сіті відеоогляд