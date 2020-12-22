У понеділок, 21 грудня, Челсі вдома приймав Вест Хем Андрія Ярмоленка у рамках 14-го туру АПЛ. Господарі не залишили шансів супернику на перемогу.

Челсі – Вест Хем 3:0

Голи: Сілва, 10, Ебрахам, 78, 80

Гра в одні ворота

Українець Андрій Ярмоленко зі стартових хвилин залишився на лавці для запасних. Перший реальний гольовий момент був у гостей. Але м'яч дивом не перетнув сітку воріт, пише 24 канал.

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Першого результативного удару у зустрічі довго чекати не довелось. Сілва найкраще зіграв на другому поверсі після подачі з флангу – голкіпер не мав шансів врятувати ворота. Рахунок зустрічі було відкрито – 1:0.

Більше у першому таймі вболівальники голів не побачили. Другого результативного удару довелось чекати аж до 78-ї хвилини. Ебрахам класно відгукнувся на приховану передачу у штрафний майданчик суперника. Йому нічого не залишалось, як просто переграти беззахисного воротаря Вест Хема – 2:0.

Ебрахам на цьому не зупинився. Вже за дві хвилини він оформив дубль. Пулішич не зумів вдало замкнути головою подачу з флангу. Але м'яx не покинув межі поля, а відлетів прямо у ноги Ебрахаму і той холоднокровно переправив м'яч у ворота гостей – 3:0.

Як не намагався Вест Хем забити бодай гол, але всі атаки був змарновані. Рахунок зустрічі – 3:0 на користь Челсі. Українець Ярмоленко так і просидів весь матч на лаві для запасних.

Челсі – Вест Хем відеоогляд