Нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані нахабно вчинив у матчі проти Евертона у одному з центральних матчів 1/4 фіналу Кубка англійської ліги. Уругваєць схопив суперника за шию після чого він впав на газон.

Уругвайський форвард Едінсон Кавані міг не стати героєм зустрічі. Після перерви гравець лінії атаки МЮ запам'ятався неоднозначною дією на полі. Якимось дивом йому вдалось уникнути покарання. Той матч, коли не завадив би ВАР, пише 24 канал.

До слова Дербі для Зінченка: визначилися пари 1/2 фіналу Кубка англійської ліги

Нахабний вчинок Кавані

Едінсон схопив Єррі Міну за шию. Після чого той моментально впав на газон. Щоправда, футболісти обидва спричинили сутичку, тому арбітр зустрічі проігнорував цей епізод.

На поєдинку не було ВАР, тому за допомогою до нього суддя не міг звернутись. Але це порушення правил сміло тягнуло на вилучення.

Should Cavani have been sent off for this? pic.twitter.com/PJ7rJD1Mo5 — ESPN FC (@ESPNFC) December 23, 2020

На 88-й хвилині Кавані й взагалі став героєм поєдинку. Позиційна атака "червоних дияволів" дала результат. М'яч дійшов до уругвайця, нападник взяв на себе ініціативу та пробив з-за меж штрафного майданчика. Едінсон відкрив рахунок – 0:1.

У доданий арбітром час гості відзначились ще одного разу. На 90+5 хвилині гравці МЮ перехопили невдалу атаку суперника та доволі кволо побігли на ворота Евертона. Марсьяль стрімко підключився до атакувальних дій, отримав передачу від партнера по команді та легко переграв голкіпера – 0:2. Після матчу Кавані отримав нагороду найкращого гравця зустрічі.

Важливо! У півфіналі відбудеться манчестерське дербі. МЮ зустрінеться з МанСіті. У іншому матчі Тоттенхем зіграє з єдиним на цій стадії представником Чемпіоншипу – Брентфордом. Півфінальні матчі відбуватимуться в одну зустріч ( 5-6 січня). Дата фінальної зустрічі наразі невідома.

Евертон – Манчестер Юнайтед відеоогляд