Зінченко рветься до трофея Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція матчу Арсенал – Баварія

9 квітня Арсенал та Баварія відіграють перший матч в рамках 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2023-2024. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі у Лондоні.

В Лізі чемпіонів у вівторок, 9 квітня, відбудуться перші ігри чвертьфіналу. В одному із перших матчів лідер чемпіонату Англії Арсенал прийме поки що чемпіона Німеччини Баварію, пише 24 канал.

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"Каноніри" показують неймовірну гру у 2024 році, вигравши 10 з 11-ти матчів в рамках АПЛ. Це дозволяє підопічним Артети утримувати лідерство на пару з Ліверпулем. В Лізі чемпіонів хода "канонірів" не така впевнена.

Попри перемогу в групі, лондонці примудрились програти Лансу та зіграти внічию з ПСВ. А в 1/8 фіналу Арсенал пройшов Порту лише в серії пенальті. Нарешті відновився від травми Зінченко, тому очікуємо виходу українця в старті.

Баварія ж провалює сезон повністю. Команда з Мюнхена вже цими вихідними має позбутися статусу чемпіона Бундесліги, адже відстань від Баєра складає аж 16 балів. Перемога леверкузенців над Вердером зробить їх офіційно чемпіонами.

У свою чергу команда ганебно вилетіла з Кубка від скромного Саарбрюкена. В Лізі чемпіонів на груповій стадії все виглядало непогано (16 очок з 18-ти можливих), а ось з Лаціо в 1/8 фіналу довелось помучитись. Першу гру німці програли 0:1, але вдома взяли впевнений реванш (3:0).

Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Арсенал – Баварія на території України можна буде на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.

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Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Арсенал – Баварія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.