Цими вихідними в АПЛ проходять матчі 33 туру чемпіонату Англії. Центральна гра вікенду пройде ввечері в неділю, в якій претендент на чемпіонство Арсенал прийме амбітну Астон Віллу, пише 24 канал. Початок – о 18:30 за київським часом.

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Арсенал продовжує гонку за чемпіонством

Команда Мікеля Артети підійшла до цього туру лідером таблиці, але перевага над суперниками є мінімальною. "Каноніри" випереджають Ліверпуль лише за різницею голів, а Манчестер Сіті був в одному балі позаду.

Втім манкуніанці вже виграли свою зустріч в турі, тому підопічним Артети необхідно перемагати Астон Віллу. Цього року лондонці не програли жодної зустрічі в чемпіонаті та лише раз зіграли внічию.

У свою чергу Астон Вілла веде боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів. Наразі бірмінгемці йдуть четвертими, маючи порівну очок із Тоттенхемом. Навіть нічия на "Емірейтс" може допомогти команді Емері у цій боротьбі.

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Букмекери вважають Арсенал явним фаворитом у зустрічі з "вілланами". Коефіцієнт на тріумф команди Зінченка становить 1,35, тоді як на перемогу Астон Вілли – аж 10,00. Нічия ж оцінюється у 6,00.

При цьому експерти вірять у велику кількість голів. На "тотал більше 2,5" можна поставити за 1,50, тоді як на ТМ – за 2,66. Якщо ви вірите у гол від Зінченка, то ваш коефіцієнт – 7,50. До слова, минулого сезону Олександр свій перший гол в АПЛ забив саме Астон Віллі.

Лондонці та бірмінгемці провели між собою 202 матчі. Перевага на боці Арсеналу – 87 перемог проти 70-ти у Вілли при 45-ти нічиїх. У першому колі чемпіонату підопічні Емері здобули мінімальну перемогу завдяки голу Макгінна.

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