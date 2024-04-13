В эти выходные в АПЛ проходят матчи 33 тура чемпионата Англии. Центральная игра уик-энда пройдет вечером в воскресенье, в которой претендент на чемпионство Арсенал примет амбициозную Астон Виллу, пишет 24 канал. Начало – в 18:30 по киевскому времени.

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Арсенал продолжает гонку за чемпионством

Команда Микеля Артеты подошла к этому туру лидером таблицы, но преимущество над соперниками является минимальным. "Канониры" опережают Ливерпуль лишь по разнице голов, а Манчестер Сити был в одном балле позади.

Впрочем, манкунианцы уже выиграли свою встречу в туре, поэтому подопечным Артеты необходимо побеждать Астон Виллу. В этом году лондонцы не проиграли ни одной встречи в чемпионате и лишь раз сыграли вничью.

В свою очередь Астон Вилла ведет борьбу за путевку в Лигу чемпионов. Сейчас бирмингемцы идут четвертыми, имея поровну очков с Тоттенхэмом. Даже ничья на "Эмирейтс" может помочь команде Эмери в этой борьбе.

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Букмекеры считают Арсенал явным фаворитом во встрече с "вилланами". Коэффициент на триумф команды Зинченко составляет 1,35, тогда как на победу Астон Виллы – аж 10,00. Ничья же оценивается в 6,00.

При этом эксперты верят в большое количество голов. На "тотал больше 2,5" можно поставить за 1,50, тогда как на ТМ – за 2,66. Если вы верите в гол от Зинченко, то ваш коэффициент – 7 _COPY2 7,50. К слову, прошлого сезона Александр свой первый гол в АПЛ забил именно Астон Вилле.

Лондонцы и бирмингемцы провели между собой 202 матча. Преимущество на стороне Арсенала – 87 побед против 70-ти у Виллы при 45-ти ничьих. В первом круге чемпионата подопечные Эмери одержали минимальную победу благодаря голу Макгинна.

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